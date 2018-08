ADAC GT Masters: Götz/Pommer bleiben in Führung

Zandvoort (SID) - Der ehemalige DTM-Fahrer Maximilian Götz (Uffenheim) und sein Partner Markus Pommer (Neckarsulm) haben ihre Führung in der Gesamtwertung des ADAC GT Masters erfolgreich verteidigt. Das Mercedes-Duo kam am Sonntag im niederländischen Zandvoort auf Platz vier ins Ziel, der Sieg ging an Robert Renauer/Mathieu Jaminet (Jedenhofen/Frankreich) im Porsche.

Götz und Pommer führen die Gesamtwertung weiterhin an © SID

Renauer/Jaminet sind nach zehn von 14 Läufen mit nun acht Punkten Rückstand auf Götz/Pommer Zweite. Auch Daniel Keilwitz (Villingen) und Marvin Kirchhöfer (Markkleeberg) haben als Dritte mit 19 Punkten Rückstand noch Chancen auf die Meisterschaft.

Im September finden auf dem Sachsenring (7. bis 9.) und auf dem Hockenheimring (21. bis 23.) noch insgesamt vier Läufe statt.