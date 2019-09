ADAC GT Masters: Niederhauser/van der Linde vorzeitig Meister

Hockenheim (SID) - Der südafrikanische Rennfahrer Kelvin van der Linde und der Schweizer Patric Niederhauser haben sich vorzeitig den Titel im ADAC GT Masters gesichert. Im Audi gewann das Duo das Sonntagsrennen in Hockenheim und kann somit nicht mehr von der Tabellenspitze verdrängt werden. Die Verfolger Mirko Bortolotti und Christian Engelhart (Italien/Wolnzach) belegten Platz acht, der nicht genügte, um die Meisterschaftschancen zu erhalten.

Niederhauser und Van der Linde sicherten sich den Titel © SID

Für den 23 Jahre alten van der Linde ist es der zweite Meistertitel in der GT3-Serie des ADAC. Bereits 2014 hatte er triumphiert - damals an der Seite des heutigen DTM-Fahrers Rene Rast. Zuvor hatte einzig Sebastian Asch (Tübingen) zwei Titel in dieser Serie geholt. Der 28 Jahre alte Schweizer Niederhauser ist erstmals Champion.

Das Saisonfinale am Sachsenring (27. bis 29. September) wird somit zum Schaulaufen der neuen Meister. Die beiden treten die Nachfolge der Porsche-Fahrer Mathieu Jaminet/Robert Renauer (Frankreich/Jedenhofen an), die im Vorjahr den Titel gewonnen hatten.