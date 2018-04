ADAC GT Masters: Scheider knapp am Podest vorbei

Oschersleben (SID) - Der zweimalige DTM-Champion Timo Scheider (Braubach) hat bei seinem Debüt im ADAC GT Masters das Podest nur knapp verpasst. Der 39-Jährige im BMW belegte am Samstag gemeinsam mit seinem dänischen Teamkollegen Mikkel Jensen den vierten Platz beim Saisonauftakt in Oschersleben. Nur knapp sechs Zehntelsekunden fehlten am Ende auf den dritten Platz.

Timo Scheider fährt in Oschersleben auf Platz vier © SID

Den Sieg sicherte sich überraschend Audi-Rookie Max Hofer aus Österreich. Der 18-Jährige setzte sich mit dem Briten Philip Ellis vor dem italienischen Lamborghini-Duo Andrea Caldarelli/Mirko Bortolotti durch. Die südafrikanischen Brüder Kelvin und Sheldon van der Linde im Audi holten Rang drei.

Ein weniger erfreuliches Debüt gab Langstrecken-Weltmeister und Le-Mans-Sieger Timo Bernhard (Homburg) im Porsche, der mit dem Franzosen Kevin Estre nicht über Rang 14 hinauskam. Für Titelverteidiger Daniel Keilwitz (Villingen) reichte es nach technischen Problemen zu Rennbeginn nur für Rang 20. Keilwitz teilt sich seine Corvette nach dem Abgang des Franzosen Jules Gounon mit Marvin Kirchhöfer (Leipzig).