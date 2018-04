ADAC GT Masters: Scheider verpasst Podiumsplatzierung in Most

Most (SID) - Der zweimalige DTM-Champion Timo Scheider (Braubach) hat seine zweite Podiumsplatzierung im ADAC GT Masters verpasst. Der 39-Jährige, der zum Auftakt in Oschersleben im BMW prompt Dritter geworden war, fuhr am Samstag in Most/Tschechien mit seinem dänischen Teamkollegen Mikkel Jensen auf Rang sechs. Einen ungefährdeten Start-Ziel-Sieg im dritten Saisonrennen feierten unterdessen Jeffrey Schmidt und Stefan Mücke (Schweiz/Berlin) im Audi.

Timo Scheider wird in Most Sechster © SID

Hinter Schmidt/Mücke folgten Marvin Kirchhöfer/Daniel Keilwitz (Markkleeberg/Villingen) in der Corvette und Robert Benauer/Mathieu Jaminet (Jedenhofen/Frankreich) im Porsche.

Erneut nichts mit der Entscheidung zu tun hatte Langstrecken-Weltmeister und Le-Mans-Sieger Timo Bernhard (Homburg) im Porsche, der mit dem Franzosen Kevin Estre nicht über Rang zwölf hinauskam.

Am Sonntag folgt ab 9.00 Uhr das Qualifying für das vierte Saisonrennen (13.08 Uhr/Sport1). Die Starter bilden Fahrerpaarungen, an jedem der insgesamt sieben Rennwochenenden finden zwei Läufe über jeweils eine Stunde statt, in denen sich die Piloten abwechseln.