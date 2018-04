ADAC GT Masters: Scheider verpasst Podiumsplatzierung in Most

Most (SID) - Der zweimalige DTM-Champion Timo Scheider (Braubach) hat seine zweite Podiumsplatzierung im ADAC GT Masters verpasst. Der 39-Jährige, der zum Auftakt in Oschersleben im BMW Dritter geworden war, kam am Sonntag in Most/Tschechien mit seinem dänischen Teamkollegen Mikkel Jensen nicht über Rang 21 hinaus. Am Samstag war das Duo noch auf Platz sechs gelandet.

Timo Scheider nur auf Rang 21 in Most © SID

Einen ungefährdeten Start-Ziel-Sieg im vierten Saisonrennen feierten Maximilian Götz und Markus Pommer (Uffenheim/Neckarsulm) für Mercedes, am Samstag hatten ebenso souverän Jeffrey Schmidt und Stefan Mücke (Schweiz/Berlin) im Audi gewonnen.

Die Starter beim ADAC GT Masters bilden Fahrerpaarungen. An jedem der insgesamt sieben Rennwochenenden finden zwei Läufe über jeweils eine Stunde statt, in denen sich die Piloten abwechseln.