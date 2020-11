ADAC GT Masters: Titelverteidiger Niederhauser/van der Linde bleiben vorne

Lausitzring (SID) - Der Schweizer Patric Niederhauser und sein südafrikanischer Teamkollege Kelvin van der Linde haben ihre Führung in der Gesamtwertung des ADAC GT Masters erfolgreich verteidigt. Die Titelverteidiger wurden im Audi im Sonntagsrennen auf dem Lausitzring Sechste, sie gehen mit einem Vorsprung von fünf Zählern auf den ersten Verfolger Robert Renauer (Jedenhofen) ins Saisonfinale am kommenden Wochenende in Oschersleben.

Niederhauser/van der Linde führen in der Gesamtwertung © SID

Den Sieg im zwölften Saisonrennen holten der Franzose Dorian Boccolacci und Mick Wishofer (Österreich) im Mercedes vor den beiden Porsche-Duos Robert Renauer/Klaus Bachler (Österreich) und Sebastian Asch/Alfred Renauer (Ammerbuch/Jedenhofen).

Ursprünglich wäre die GT3-Serie an diesem Wochenende in Zandvoort gefahren, aufgrund der Entwicklung der Corona-Pandemie in den Niederlanden wurden die Rennen verlegt.