ARD: 2,68 Mio. sehen Nullnummer zwischen Japan und Argentinien

Köln (SID) - Die Nullnummer zwischen Ex-Weltmeister Japan und Argentinien am Pfingstmontag bei der Frauenfußball-WM in Frankreich sahen 2,68 Millionen Zuschauer in der Live-Übertragung in der ARD. Der Marktanteil betrug 12,3 Prozent. Die Berichterstattung im Vorfeld der Partie verfolgten im Ersten 1,92 Millionen (MA: 9,7 Prozent).