ARD: 5,98 Millionen sehen Gruppensieg der DFB-Frauen

Köln (SID) - Den 4:0-Erfolg der deutschen Fußballerinnen gegen Südafrika bei der WM in Frankreich am Montag verfolgten in der Live-Übertragung der ARD 5,98 Millionen Zuschauer. Der Marktanteil betrug bei dem 18-Uhr-Spiel 32,4 Prozent.

Die DFB-Frauen sicherten sich den Gruppensieg © SID

Den Gruppensieg vom Team um Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg sahen damit mehr Zuschauer, als den Auftakt der U21-Nationalmannschaft bei der Europameisterschaft in Italien und San Marino. Den 3:1-Sieg gegen Dänemark bei der um 21.00 Uhr beginnenden Partie verfolgten 4,92 Millionen Zuschauer, was einem Marktanteil von 20,2 Prozent entsprach.