ARD zeigt Frankreich-Belgien, das ZDF England-Kroatien

Moskau (SID) - Die ARD überträgt am Dienstag (ab 20.00 Uhr MESZ) das erste WM-Halbfinale zwischen Frankreich und Belgien aus St. Petersburg live. Das zweite Vorschlussrundenduell zwischen England und Kroatien im Luschniki-Stadion in Moskau am Mittwoch (20.00 Uhr MESZ) wird vom ZDF live ausgestrahlt.

Das Erste hatte im Semifinale das Erstzugriffsrecht. Beide Halbfinals werden in Deutschland auch vom Pay-TV-Sender Sky live ausgestrahlt.