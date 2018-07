AS Monaco holt russischen Mittelfeldspieler Golowin

Moskau (SID) - Der russische WM-Teilnehmer Alexander Golowin wechselt von ZSKA Moskau zu AS Monaco in die Liga von Weltmeister Frankreich. Der 22 Jahre alte Mittelfeldspieler unterschrieb einen Fünfjahresvertrag bei den Monegassen, über die Ablöse wurde nichts bekannt. "Das ist ein neues Abenteuer für mich", sagte Golowin, der auch mit dem FC Chelsea in Verbindung gebracht worden war.

Golowin wechselt zu AS Monaco © SID

Golowin hatte mit der Nationalmannschaft bei der Heim-WM überraschend das Viertelfinale erreicht, wo man erst im Elfmeterschießen an Kroatien gescheitert war. Er stand viermal in der Startelf von Trainer Stanislaw Tschertschessow und erzielte ein Tor, es war das zum 5:0-Endstand im Auftaktspiel gegen Saudi-Arabien.