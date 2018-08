AS Rom holt französischen Weltmeister Nzonzi

Rom (SID) - Der französische Fußball-Weltmeister Steven Nzonzi wechselt vom spanischen Spitzenklub FC Sevilla in die italienische Serie A zum Champions-League-Teilnehmer AS Rom. Der 29 Jahre alte Mittelfeldspieler, der beim WM-Triumph der Equipe Tricolore in Russland in fünf Spielen zum Einsatz kam, unterschrieb einen Vertrag bis 2022.

Steven Nzonzi wechselt vom FC Sevilla zum AS Rom © SID

Die Roma überweist 26,65 Millionen Euro als fixe Ablöse an den FC Sevilla, durch Bonuszahlungen kann die Summe auf 30,65 Millionen Euro steigen.