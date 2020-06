AS Rom trennt sich von Sportdirektor Petrachi

Köln (SID) - Der italienische Fußball-Erstligist AS Rom hat sich mit sofortiger Wirkung von Sportdirektor Gianluca Petrachi getrennt. Das bestätigte der Klub am Donnerstag. Die Aufgaben des 51-Jährigen übernehme nun Geschäftsführer Guido Fienga (50).

Sportdirektor Gianluca Petrachi muss in Rom gehen © SID

Petrachi hatte zuletzt Kritik an der Führung durch den US-Investor James Pallotta geübt, der 2011 beim Ex-Meister eingestiegen war und seit 2014 einziger Eigentümer des Hauptstadtklubs ist. Der Verein ist verschuldet und muss sich in diesem Sommer von mehreren Spielern trennen, darunter der momentan an RB Leipzig verliehene Tscheche Patrik Schick.

Der amerikanische Unternehmer Dan Friedkin hatte Pallotta kürzlich 575 Millionen Euro für den Erwerb des Vereins angeboten. Der Eigentümer erhofft sich dem Vernehmen nach jedoch mindestens 790 Millionen Euro und lehnte ab.