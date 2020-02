ATP-Champion Tsitsipas gewinnt Turnier in Marseille

Köln (SID) - ATP-Champion Stefanos Tsitsipas hat sein Formtief offenbar überwunden und seinen ersten Turniersieg in diesem Jahr gefeiert. Der 21 Jahre alte Grieche setzte sich im Finale in Marseille gegen das zwei Jahre jüngere kanadische Talent Felix Auger-Aliassime nach 1:28 Stunden 6:3, 6:4 durch. Tsitsipas sicherte sich durch den Erfolg ein Preisgeld in Höhe von 116.030 Euro.

Stefanos Tsitsipas gewinnt in Marseille © SID

Nach seinem Erfolg bei den ATP-Finals in London im vergangenen November war Tsitsipas in eine Formkrise geraten. Beim erstmals ausgetragenen ATP Cup in Australien Anfang Januar hatte er zwei seiner drei Spiele verloren, einzig gegen den damals schwach aufgelegten Alexander Zverev gewann er. Bei den Australian Open kurz darauf war für Tsitsipas bereits in der dritten Runde Endstation.