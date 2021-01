ATP Cup: Deutsches Team mit Zverev, Struff und Krawietz/Mies

Köln (SID) - Das deutsche Tennisteam tritt beim ATP Cup in Australien wie im Vorjahr mit Alexander Zverev (Hamburg), Jan-Lennard Struff (Warstein) und den French-Open-Gewinnern Kevin Krawietz/Andreas Mies (Coburg/Köln) an. Das geht aus Teilnehmerliste hervor, welche die ATP am Montag veröffentlichte. Der Mannschafts-Wettbewerb findet vom 1. bis 5. Februar unmittelbar vor den Australian Open statt.

Krawietz und Mies verpassten in London das Halbfinale © SID

Das Team von Titelverteidiger Serbien führt der Weltranglistenerste Novak Djokovic an, an der Spitze von Vorjahresfinalist Spanien steht Rafael Nadal (Nr. 2). Die Serben hatten bei der Auflage 2020 im Finale mit 2:1 triumphiert.

Beim Event mit zwölf Teams sind 14 der besten 15 aus der Weltrangliste vertreten, lediglich Grand-Slam-Rekordsieger Roger Federer fehlt. Der Schweizer hatte zuletzt bereits bekannt gegeben, dass er auf seine Teilnahme an den Australien Open (8. bis 21. Februar) verzichtet.

Gastgeber Australia ist dank einer Wildcard dabei. Die Auslosung findet am 20. Januar statt, es werden vier Dreiergruppen gebildet. Die Sieger ziehen ins Halbfinale ein. Im vergangenen Jahr war das deutsche Team mit nur einem Sieg in der Gruppenphase gescheitert.