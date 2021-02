ATP Cup: Nadal sagt für Auftaktmatch wegen Rückenproblemen ab

Köln (SID) - Grand-Slam-Rekordgewinner Rafael Nadal hat wegen Problemen im unteren Rückenbereich auf seinen ersten Einsatz für Spanien beim ATP Cup verzichtet. Der Mallorquiner sollte am Dienstag gegen Gastgeber Australien gegen Alex De Minaur antreten, sagte aber kurz zuvor ab. "Wir haben innerhalb des Teams entschieden, dass ich hier heute in Melbourne kein Spiel bestreiten werde, weil ich einen steifen Rücken habe", twitterte Nadal.

Nadal wird von Rückenproblemen ausgebremst © SID

Er hoffe, am Donnerstag im zweiten Duell von Vorjahresfinalist Spanien mit Griechenland wieder auf den Court zurückkehren zu können. Gegen Australien wird nun Roberto Bautista Agut gegen De Minaur spielen, zuvor trifft Pablo Carreno Busta auf John Millman.

Nadal wird mit Blick auf die in der kommenden Woche beginnenden Australian Open in Melbourne kein Risiko eingehen. Dort will er mit einem weiteren Triumph und dann 21 Siegen alleiniger Grand-Slam-Slam-Rekordgewinner werden. Bislang teilt er sich Platz eins in diesem Ranking mit dem Schweizer Roger Federer, der in Australien nicht am Start sein wird.