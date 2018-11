ATP-Finale: Djokovic startet mit souveränem Sieg über Isner

London (SID) - Top-Favorit Novak Djokovic (31) ist in London mit einem souveränen Sieg ins ATP-Saisonfinale gestartet. Der Weltranglistenerste und fünfmalige Champion aus Serbien setzte sich nach 73 Minuten gegen John Isner (USA) 6:4, 6:3 durch und in der Gruppe "Guga Kuerten" vor Alexander Zverev (Hamburg) an die Tabellenspitze. Am Mittwoch kommt es zum Duell zwischen Djokovic und der deutschen Nummer eins.

Novak Djokovic startet mit einem Sieg in die ATP-Finals © SID

Zverev hatte zuvor sein Auftaktmatch gegen den Kroaten Marin Cilic 7:6 (7:5), 7:6 (7:1) gewonnen und damit Kurs auf den Einzug ins Halbfinale am Samstag genommen. Der Gruppensieger und der Gruppenzweite qualifizieren sich für die K.o.-Runde.

Djokovic hat seinen bislang letzten Titel beim Saisonfinale 2015 gewonnen, für ihn ist es die elfte Teilnahme beim Turnier der acht Saisonbesten. Isner (33) gibt in diesem Jahr sein Debüt. Der 2,08-m-Hüne rückte für den verletzten Spanier Rafael Nadal ins Feld. Er bekommt es in seinem zweiten Match am Mittwoch mit Cilic zu tun und trifft am Freitag auf Zverev.