ATP Finals: Krawietz/Mies wahren Halbfinal-Chance

London (SID) - Die zweimaligen French-Open-Sieger Kevin Krawietz und Andreas Mies haben bei den ATP Finals in London ihren Traum vom Halbfinale am Leben gehalten. Das Duo aus Coburg und Köln reagierte auf die Auftaktpleite mit einer starken Leistung im zweiten Vorrundenmatch und bezwang die früheren Wimbledon-Sieger Lukasz Kubot/Marcelo Melo (Polen/Brasilien) mit 6:2, 7:6 (7:5).

Deutsches Duo wahrt Halbfinal-Chance © SID

Mit einem weiteren Erfolg im abschließenden Match der Gruppe "Mike Bryan" gegen die Australian-Open-Sieger Rajeev Ram/Joe Salisbury (USA/Großbritannien) am Donnerstag können Krawietz (28) und Mies (30) als erstes deutsches Doppel überhaupt ins Halbfinale beim Saisonabschluss der acht Jahresbesten einziehen. Im Vorjahr waren sie bei ihrer Premiere in London bereits in der Vorrunde gescheitert.

Gegen die erfahrenen Kubot (38) und Melo (37), die Ende Oktober im Halbfinale des ATP-Turniers in Wien noch die Oberhand behalten hatten, überzeugten Krawietz und Mies vor allem im ersten Satz mit aggressivem Return-Spiel. Das polnisch-brasilianische Duo fand nach dem verlorenen ersten Durchgang aber besser ins Match und servierte sicherer, dennoch holten sich Krawietz/Mies nach 1:22 Stunden auch den umkämpften zweiten Satz und das Match.