ATP Finals: Medwedew als vierter Profi qualifiziert

New York (SID) - Tennisstar Daniil Medwedew hat sich als vierter Profi für die ATP Finals in London qualifiziert. Der 23 Jahre alte Russe war bis ins Halbfinale der US Open vorgedrungen und sicherte sich damit sein Ticket für den prestigeträchtigen Saisonabschluss vom 15. bis 22. November in der britischen Metropole.

Medwedew qualifiziert für die ATP Finals in London © SID

Acht Profis gehen in London an den Start und auch 2018-Sieger Alexander Zverev ist durch seinen Finaleinzug in New York auf Kurs, aktuell belegt der Hamburger Rang sieben der Weltrangliste. Vor Medwedew hatten sich bereits der Weltranglistenerste Novak Djokovic aus Serbien, der spanische Topstar Rafael Nadal sowie der frischgekürte US-Open-Champion Dominic Thiem aus Österreich qualifiziert.

Die ATP Finals finden aufgrund der Corona-Pandemie ohne Zuschauer statt. Vor einem Jahr holte Griechenlands Jungstar Stefanos Tsitsipas den Titel.