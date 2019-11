ATP-Finals: Tsitsipas ärgert Medwedew

London (SID) - Griechenlands Jungstar Stefanos Tsitsipas hat bei den ATP-Finals in London mit einem Erfolg gegen den russischen Überflieger Daniil Medwedew überrascht. Der 21-Jährige schlug seinen zwei Jahre älteren Kontrahenten, mit dem ihn eine besondere Rivalität verbindet, 7:6 (7:5), 6:4. Am Abend (21.00 Uhr/Sky) bekommt es in der Gruppe "Andre Agassi" noch Alexander Zverev (Hamburg) mit Rafael Nadal zu tun.

Tsitsipas feiert Erfolg gegen Medwedew bei ATP-Finals © SID

Im sechsten Duell mit Tsitsipas war es für Medwedew die erste Niederlage. Der US-Open-Finalist hatte sich in den vergangenen Monaten in herausragender Form präsentiert und sechs Finalteilnahmen auf der ATP-Tour in Serie verbucht. Tsitsipas hatte den Weltranglistenvierten dennoch für sein vermeintlich "langweiliges" Spiel kritisiert, woraufhin dieser erklärte, er könne Tsitsipas "nicht mehr ernst nehmen".