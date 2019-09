ATP: Maden im Achtelfinale von Metz

Köln (SID) - Yannick Maden (Stuttgart) hat beim ATP-Turnier in Metz als einziger deutscher Tennisprofi das Achtelfinale erreicht. Der Qualifikant gewann sein Auftaktmatch gegen den Lokalmatador Ugo Humbert 6:4, 6:7 (8:10), 6:4 und trifft nun auf den an Position zwei gesetzten Georgier Nikolos Basilaschwili. Zuvor war ein deutsches Quintett um Jan-Lennard Struff (Warstein/Nr. 8) in der ersten Runde gescheitert.

Yannick Maden zieht in Metz ins Achtelfinale ein © SID

Zuletzt hatte Maden bei den French Open im Mai ein Erstrundenmatch auf der ATP-Tour gewonnen. Danach war der 29-Jährige mehrfach in der Qualifikation gescheitert.