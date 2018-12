ATP-Masters-Turniere bis 2023 exklusiv bei Sky

Köln (SID) - Die neun Masters-Turniere auf der ATP-Tour sowie das Finale in London werden weiter bei Sky zu sehen sein. Die Spielervereinigung ATP und der Pay-TV-Sender einigten sich auf eine vorzeitige Verlängerung des 2020 auslaufenden Vertrages bis 2023. Das teilte Sky am Donnerstag mit. Zum Rechtepaket gehören auch ausgewählte Konkurrenzen der 500er- und 250er-Serie.

Auch das ATP-Finale bleibt bis 2023 bei Sky © SID

Die 1000er-Turniere finden in Indian Wells, Miami, Monte Carlo, Madrid, Rom, Montreal oder Toronto, Cincinnati, Shanghai und Paris statt. Das ATP-Finale wird in London ausgetragen. Dort hatte der Hamburger Alexander Zverev im November als erster deutscher Profi seit Boris Becker 1995 triumphiert. Insgesamt plant Sky mehr als 1000 Stunden Liveübertragung.

Sky hatte sich zuvor bereits die TV-Rechte an Wimbledon gesichert. Das berühmteste Tennisturnier der Welt wird mindestens bis 2022 vom Münchner Bezahlsender übertragen. Sky bzw. der Vorgänger-Sender Premiere überträgt in Deutschland seit 2007 aus Wimbledon. Die drei weiteren Grand-Slam-Turniere in Melbourne, Paris und New York laufen bei Eurosport.