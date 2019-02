ATP-Turnier in Buenos Aires: Marterer scheitert an Thiem

Buenos Aires (SID) - Tennis-Profi Maximilian Marterer (Nürnberg) ist beim ATP-Turnier in Buenos Aires ausgeschieden. Der Weltranglisten-98. verlor sein Achtelfinal-Match gegen den an Nummer eins gesetzten Österreicher Dominic Thiem 4:6, 4:6. In der ersten Runde hatte der 23-Jährige, der beim 673.135 Dollar dotierten Sandplatzturnier in der argentinischen Hauptstadt der einzige deutsche Vertreter war, Lokalmatador Facundo Bagnis geschlagen.