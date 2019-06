ATP-Turnier in Halle: Struff im Achtelfinale gescheitert

Halle Westfalen (SID) - Davis-Cup-Spieler Jan-Lennard Struff hat den Einzug ins Viertelfinale beim ATP-Turnier in Halle/Westfalen verpasst. Der 29-Jährige aus Warstein, der am Dienstag zum ersten Mal nach sechs vergeblichen Anläufen die Auftaktpartie bei seinem Heimturnier gewonnen hatte, verlor im Achtelfinale gegen den an Nummer drei gesetzten Russen Karen Chatschanow nach 1:43 Stunden mit 3:6, 6:3, 4:6.

Aus im Achtelfinale für Jan-Lennard Struff © SID

Von den sechs deutschen Startern im Einzel ist damit Spitzenspieler Alexander Zverev (Hamburg) der einzige verbliebene. Ob der 22-Jährige zu seinem Achtelfinale am Donnerstag gegen den US-Amerikaner Steve Johnson antreten kann, ist aber noch offen. Bei seinem Auftaktsieg gegen den Niederländer Robin Haase hatte sich Zverev bei einem Ausrutscher eine Verletzung im linken Knie zugezogen und seinen Start im Doppel am Dienstag vorsorglich abgesagt.