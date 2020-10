ATP-Turnier in Köln: Lokalmatador Otte scheitert an Schwartzman

Köln (SID) - Tennisprofi Oscar Otte ist auch beim zweiten Turnier in Köln im Achtelfinale ausgeschieden und muss weiter auf seinen ersten Viertelfinal-Einzug auf der ATP-Tour warten. Der Lokalmatador unterlag am Donnerstag dem an Nummer zwei gesetzten French-Open-Halbfinalisten Diego Schwartzman aus Argentinien 3:6, 2:6.

Schwartzman hatte im Viertelfinale von Roland Garros US-Open-Champion Dominic Thiem aus Österreich in einem epischen Match bezwungen. Am Abend spielt noch Jan-Lennard Struff (Warstein) gegen den Japaner Yoshihito Nishioka um den Einzug ins Viertelfinale. Erreicht hat die Runde der letzten Acht bereits Alexander Zverev (Hamburg), der am Freitag auf den Franzosen Adrian Mannarino trifft.