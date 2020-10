ATP-Turnier in Köln: Zverev trifft im Achtelfinale auf Verdasco

Köln (SID) - Deutschlands Spitzenspieler Alexander Zverev (23) trifft im Achtelfinale des ATP-Turniers in Köln auf Fernando Verdasco. Der Spanier setzte sich am späten Dienstagabend gegen den ehemaligen Weltranglistenersten Andy Murray aus Schottland mit 6:4, 6:4 durch, den Matchball verwandelte der 36-Jährige erst um kurz nach Mitternacht.

Alexander Zverev © SID

Der an Nummer eins gesetzte Zverev besaß für das mit 325.610 Euro dotierte Hartplatzturnier in der Domstadt ein Freilos und greift daher erst in der Runde der letzten 16 erstmals im Einzelfeld ein. Das Achtelfinal-Duell mit Verdasco findet am Donnerstag statt.

Zuschauer sind in der Lanxess-Arena aufgrund der Corona-Pandemie vorerst nicht mehr zugelassen.