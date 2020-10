ATP-Turnier in Köln: Zverevs erster Auftritt am 15. Oktober

Köln (SID) - Deutschlands Spitzenspieler Alexander Zverev (Hamburg) wird vier Tage nach dem Ende der French Open beim ATP-Turnier in Köln (10. bis 18. Oktober) aufschlagen. Wie die Veranstalter am Donnerstag bekannt gaben, tritt der US-Open-Finalist erstmals am 15. Oktober in der Lanxess-Arena in Aktion. Das Endspiel des Grand-Slam-Turniers in Paris findet am 11. Oktober statt, der Weltranglistensiebte Zverev steht in Roland Garros in der dritten Runde.

Alexander Zverev muss sich steigern © SID

Vom 17. bis 25. Oktober wird in Köln ein zweites Turnier der ATP-250er-Kategorie ausgetragen. Neben Zverev und Jan-Lennard Struff (Warstein) sind in dem Franzosen Gael Monfils und dem Spanier Roberto Bautista Agut auch die aktuellen Nummern neun und zehn der Welt am Start. Der dreimalige Grand-Slam-Champion Andy Murray (Schottland) ist ebenfalls in der Domstadt dabei.