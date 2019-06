ATP-Turnier in Stuttgart: Struff erstmals im Halbfinale

Stuttgart (SID) - Davis-Cup-Spieler Jan-Lennard Struff hat seinen Erfolgslauf beim Tennis-Rasenturnier in Stuttgart eindrucksvoll fortgesetzt. Der 29-Jährige aus Warstein zog nach einem 6:4, 6:4 gegen 2017-Sieger Lucas Pouille aus Frankreich erstmals ins Halbfinale am Weissenhof ein. Dort trifft der French-Open-Achtelfinalist am Samstag auf den Italiener Matteo Berrettini.

Struff besiegte Lucas Pouille in zwei Sätzen © SID

"Ich habe am Anfang viele Breakbälle nicht genutzt, das hat mich nervös gemacht. Danach habe ich aber einen Weg gefunden, deshalb bin ich jetzt happy", sagte Struff am Sky-Mikrofon: "Das Halbfinale ist ein großer Erfolg für mich, aber jetzt werde ich alles geben, um auch ins Finale zu kommen."

Nach 1:09 Stunden verwandelte Struff seinen ersten Matchball. Damit feierte Struff, als 38. der Weltrangliste so gut wie noch nie platziert, seinen ersten Sieg im vierten Duell mit Pouille. Der 25-jährige Franzose, 2018 erst im Halbfinale gescheitert, und Struff hatten sich schon vor zwei Jahren im Stuttgart-Achtelfinale gegenübergestanden. Damals hatte Pouille nach drei Sätzen knapp das bessere Ende für sich gehabt.

Struff gelang damit die Revanche auf dem gut gefüllten Center Court in der Schwabenmetropole. Der Lokalmatador servierte mit zwölf Assen gewohnt stark und zwang den Weltranglisten-26. mit aggressiven Schlägen oft zu Fehlern. In beiden Sätzen gelang Struff jeweils das Break zum 5:4. Struff, der ohne Satzverlust ins Halbfinale marschierte, darf sich damit auch berechtigte Hoffnungen auf den Titel machen, da die besten fünf Spieler der Setzliste bereits ausgeschieden sind.

Darunter auch der topgesetzte Alexander Zverev (Hamburg), der sich im deutschen Achtelfinal-Duell gegen Dustin Brown (Winsen/Aller) überraschend geschlagen geben musste. Qualifikant Brown, Nummer 170 der Welt, trifft in der Runde der letzten Acht am Freitagnachmittag (15.00 Uhr/Sky) auf den kanadischen Shootingstar Felix Auger-Aliassime.

Bereits zum Auftakt waren Philipp Kohlschreiber (Augsburg), Peter Gojowczyk (München) und der formschwache Mischa Zverev (Hamburg) gescheitert.