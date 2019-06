ATP-Turnier in Stuttgart: Zverev verpatzt Auftakt in Rasensaison

Stuttgart (SID) - Alexander Zverev hat einen Fehlstart in die Rasensaison hingelegt. Der Weltranglistenfünfte aus Hamburg musste sich beim ATP-Turnier in Stuttgart im deutschen Achtelfinal-Duell dem Qualifikanten Dustin Brown (Winsen/Aller) nach genau zwei Stunden überraschend mit 4:6, 7:6 (7:3), 3:6 geschlagen geben. Damit verpasste der topgesetzte Zverev, der in der ersten Runde von einem Freilos profitiert hatte, auch im dritten Anlauf am Weissenhof das Viertelfinale.

Überraschende Auftaktniederlage: A. Zverev in Stuttgart © SID

"Gegen Dustin haben schon viele gute Spieler auf Rasen verloren", sagte Zverev im Anschluss: "Ich habe wie immer alles gegeben, aber es war nicht genug."

Brown war erleichtert: "Ich bin sehr glücklich. Wenn man die Chancen hat, muss man ruhig sein und aggressiv spielen", sagte die Nummer 170 der Weltrangliste bei Sky: "Ich möchte einfach nur Runde für Runde denken. Ich lasse das jetzt erstmal sacken."

Zverev schlägt nach der Enttäuschung kommende Woche in Halle/Westfalen auf, ehe es Anfang Juli ins Tennis-Mekka nach Wimbledon geht. Routinier Brown trifft im Viertelfinale entweder auf den kanadischen Shootingstar Felix Auger-Aliassime oder den Franzosen Gilles Simon.

Ebenfalls in der Runde der letzten Acht beim mit 754.540 Euro dotierten Turnier steht French-Open-Achtelfinalist Jan-Lennard Struff, der am Freitag auf Lucas Pouille aus Frankreich trifft.