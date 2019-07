ATP-Turnier in Umag: Stebe scheitert an Vesely

Umag (SID) - Tennisprofi Cedrik-Marcel Stebe (Mühlacker) ist beim Sandplatzturnier in Umag/Kroatien in der ersten Runde ausgeschieden. Der 28-Jährige unterlag dem Tschechen Jiri Vesely, an dem Deutschlands Topspieler Alexander Zverev (Hamburg) zum Auftakt in Wimbledon gescheitert war, nach 3:05 Stunden 6:7 (5:7), 6:3, 6:7 (2:7).

Cedrik-Marcel Stebe scheidet in Runde eins aus © SID

Damit ist Qualifikant Peter Torebko (Wesel) beim mit knapp 590.000 Euro dotierten Turnier letzter deutscher Starter. Der 31-Jährige spielte sich durch einen 6:3, 7:5-Sieg gegen Landsmann Daniel Altmaier (Kempen) zum zweiten Mal ins Hauptfeld eines ATP-Turniers und trifft dort auf den Italiener Paolo Lorenzi. Sein bisher einziges Match auf der Profitour hatte Torebko 2011 in Bukarest gegen den Russen Igor Andrejew in drei Sätzen verloren.