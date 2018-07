Aachen: Werth gewinnt Grand Prix der "kleinen" Tour

Aachen (SID) - Beim Aachen-Comeback ihres einstigen Paradepferdes Bella Rose hat die sechsmalige Dressur-Olympiasiegerin Isabell Werth (Rheinberg) den Grand Prix der "kleinen" Vier-Sterne-Tour gewonnen. Werth siegte mit 77,587 Prozentpunkten vor Mannschafts-Olympiasiegerin Dorothee Schneider (Framersheim/75,652) mit Showtime und Jessica von Bredow-Werndl (Aubenhausen/72,609) mit Zaire.

Werth geht mit guter Ausgangslage in die Freiluft-Saison © SID

Mit der 14-jährigen Stute Bella Rose hatte Werth bei der WM 2014 in der Normandie im Nationenpreis eine grandiose Vorstellung geliefert. In der Einzelwertung startete sie dann nicht mehr, da das Pferd eine Verletzung am Huf hatte. Wegen dieser Blessur musste Bella Rose fast vier Jahre pausieren. Erst beim Turnier Ende Juni 2018 im österreichischen Fritzens stellte Werth sie wieder auf dem Viereck vor.

Im Nationenpreis von Aachen, der am Donnerstag mit dem Grand Prix der Fünf-Sterne-Tour beginnt, ist Werth mit dem Wallach Emilio am Start. Ihrem Olympiapferd Weihegold gönnt die 48-Jährige derzeit eine Turnierpause.