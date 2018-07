"Aachen verneigt sich vor HGW" - CHIO gedenkt verstorbener Reiter-Legende Winkler

Aachen (SID) - Der CHIO in Aachen hat am Mittwoch in einer liebevoll inszenierten Trauerfeier der in der Vorwoche verstorbenen Reiter-Legende Hans Günter Winkler gedacht. Unter dem Motto "Aachen verneigt sich vor HGW" versammelten sich im Stadion an der Soers zahlreiche Vertreter des deutschen Reitsports, darunter der viermalige Olympiasieger Ludger Beerbaum (Riesenbeck), um von Winkler Abschied zu nehmen.

Winkler bezeichnete den CHIO einst als sein "Wohnzimmer" © SID

"Heute hier zu stehen und Hans Günter Winkler zu gedenken, fällt mir unglaublich schwer", sagte Springreit-Bundestrainer Otto Becker mit tränenerstickter Stimme in einer Rede: "Du liebtest das Aachener Publikum und das Aachener Publikum liebte dich. Wir alle, Zuschauer und Reiter, werden dich sehr vermissen."

In kleinen Einspielern auf den Leinwänden konnten die Zuschauer im Aachener Stadion nochmals auf legendäre Momente in der Karriere von "HGW", wie etwa seinen Ritt auf der Wunderstute Halla zum Olympiagold 1956 in Stockholm, zurückblicken, ehe sie Winkler mit lautem Applaus verabschiedeten.

Mit fünf Goldmedaillen bei Olympischen Spielen ist Winkler der erfolgreichste Springreiter der Geschichte. Beim CHIO hatte er dreimal den Großen Preis gewonnen. "Der CHIO Aachen ist mein Wohnzimmer", hatte Winkler einst gesagt. In der Soers verabschiedete er sich 1986 aus dem aktiven Sport.