Ab auf die Insel: UFC trägt Kämpfe auf einem Eiland aus

Köln (SID) - Ab auf die Insel: Die US-Mixed-Martial-Arts-Organisation UFC (Ultimate Fighting Championship) will in Zeiten der Coronakrise auf einem privaten Eiland Wettbewerbe auch mit internationaler Beteiligung austragen. Er werde die Kämpfer "alle einfliegen" lassen", erklärte UFC-Präsident Dana White dem US-Portal TMZ. Wo diese Insel liege, verriet White nicht.

Die UFC will wegen der Coronakrise auf Insel ausweichen © SID

Bis es dazu kommt, werde die UFC ab dem 18. April in wöchentlichem Rhythmus Kampfabende ausschließlich mit US-Beteiligung ausrichten, ebenfalls an einem streng geheimen Ort in den USA. White betonte, dass alle Kämpfer und Mitglieder der UFC-Crew regelmäßig auf das Coronavirus getestet würden.