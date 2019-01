Abfahrt in Garmisch: Hütter erleidet Innenbandeinriss

Garmisch-Partenkirchen (SID) - Die österreichische Skirennläuferin Cornelia Hütter hat sich am Sonntag bei einem spektakulären Sturz auf der Weltcup-Abfahrt in Garmisch-Partenkirchen doch schwerer verletzt als angenommen. Bei einer Untersuchung in Innsbruck wurden ein Innenbandeinriss im rechten Knie und einen Muskelfaserriss in der linken Wade diagnostiziert. Wie der Österreichische Ski-Verband (ÖSV) mitteilte, muss Hütter eine Pause von vier bis sechs Wochen einlegen. Sie fällt damit auch für die WM in Are/Schweden (5. bis 17. Februar) aus.