Abfahrt in Kvitfjell: Jansrud Trainingsschnellster

Kvitfjell (SID) - Weltmeister Kjetil Jansrud (Norwegen) erzielte im ersten und einzigen Training für die Weltcup-Abfahrt am Samstag (10.00 Uhr) in Kvitfjell/Norwegen die Bestzeit. Christof Brandner (Königssee) überraschte mit der hohen Startnummer 51 auf Rang 13 (+0,61 Sekunden), allerdings unterlief bei seiner Fahrt ein Torfehler. Neben der Abfahrt soll am Sonntag (11.00) auch ein Super-G auf der Olympiastrecke von 1994 ausgetragen werden.