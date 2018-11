Abfahrt in Lake Louise: Dreßen erfüllt als Siebter WM-Norm

Lake Louise (SID) - Skirennläufer Thomas Dreßen hat einen ordentlichen Start in den WM-Winter hingelegt. Der 25-Jährige, im vergangenen Jahr Sieger in Kitzbühel und Kvitfjell, belegte bei der Weltcup-Abfahrt im kanadischen Lake Louise Platz sieben. Damit erfüllte Dreßen auf Anhieb die Norm für die Titelkämpfe in Are/Schweden (5. bis 17. Februar).

Thomas Dreßen ist Deutschlands Skisportler des Jahres © SID

"Das passt schon", sagte Dreßen, "für mich war es wichtig zu sehen, ob ich wieder in Form bin - und ich glaube, das kann man schon sagen. Darauf lässt sich aufbauen."

Zur Bestzeit des WM-Dritten Max Franz (Österreich), der mit Startnummer eins bei perfekten Bedingungen zum zweiten Mal im Weltcup gewann, fehlten Dreßen 0,78 Sekunden. Platz zwei ging an Christof Innerhofer (Italien/0,28 Sekunden zurück), dessen Teamkollege Dominik Paris (0,54) Dritter wurde.

Für Dreßen (Mittenwald) war es das beste Ergebnis auf der "Men's Olympic". Bei seiner Premiere dort 2015 war er 23., im vergangenen Jahr fuhr er auf Platz 14. Andreas Sander (Ennepetal/2,10) und Josef Ferstl (Hammer/2,64) kamen nicht unter die besten 20.