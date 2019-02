Abfahrt von Garmisch wird in Kvitfjell nachgeholt

Kvitfjell (SID) - Die am 2. Februar abgesagte Abfahrt der Männer in Garmisch-Partenkirchen wird am 1. März im norwegischen Kvitfjell nachgeholt. Das teilte der Ski-Weltverband FIS am Dienstagabend mit. In Kvitfjell findet am 2. März eine weitere Abfahrt und tags darauf ein Super-G statt. Das Rennen in Garmisch musste wetterbedingt knapp 50 Minuten vor dem Start abgesagt werden.