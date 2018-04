Abgebrochenes Istanbul-Derby: Restspielzeit wird nachgeholt

Istanbul (SID) - Das am 19. April in der 57. Minute abgebrochene Fußball-Derby im türkischen Pokal zwischen Fenerbahce Istanbul und dem Stadtrivalen Besiktas wird am 3. Mai nachgeholt. Allerdings wird nur die Restspielzeit von 33 Minuten im Fenerbahce-Stadion absolviert, Zuschauer sind nicht zugelassen.

Die Restspielzeit des Derbys wird nachgeholt © SID

Besiktas-Trainer Senol Günes war aus dem Fenerbahce-Fanblock mit einer Sitzschale beworfen worden und hatte dabei eine blutende Kopfverletzung erlitten. Günes wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Das Spiel wurde nach einer 20-minütigen Unterbrechung abgebrochen. Am Mittwoch entschied der türkische Verband, die Restspielzeit nachzuholen. Zum Zeitpunkt des Abbruchs hatte es torlos gestanden.