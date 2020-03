Abgesagte DEL-Gala wird digital nachgeholt

Köln (SID) - Die wegen der Corona-Pandemie abgesagte Gala der Deutschen Eishockey Liga (DEL) wird digital nachgeholt. Am 28. März werden ab 19.00 Uhr die besten Spieler sowie der Trainer der Saison per Instagram live geehrt. Die Moderation des innovativen Social-Media-Formats übernimmt MagentaSport-Experte Patrick Ehelechner. Die für den 14. März geplante Veranstaltung in Wolfsburg war genauso wie die Play-offs der DEL wegen der Ausbreitung des Virus gestrichen worden.

Die Gala wird am 28. März nachgeholt © SID

"Wir haben uns gemeinsam mit unserem Partner Telekom dazu entschieden, gerade in diesen schwierigen Zeiten an der Gala festzuhalten. Die Spieler und der Trainer des Jahres haben es verdient, für die exzellenten Leistungen geehrt zu werden", sagte DEL-Geschäftsführer Gernot Tripcke: "Durch das Live-Format können alle Eishockey-Fans aktiv mit dabei sein. Wir glauben, dass es das richtige Zeichen in dieser Zeit ist." Insgesamt 60 Minuten wird die Live-Show dauern.