"Absolutes Heimspiel" - Nguyen denkt schon über Olympia hinaus

Hamburg (SID) - Trotz seiner fast 33 Jahre plant Kunstturner Marcel Nguyen (Unterhaching) seine Karriere schon über Olympia 2021 in Tokio hinaus. "Ein Ziel, das ich noch habe, sind die European Championships 2022 in München. Ein absolutes Heimspiel für mich", sagte der zweimalige Europameister am Barren im Sport1-Interview.

Nguyen holte bei Olympia 2012 Silber © SID

Der Olympia-Zweite von London 2012 im Mehrkampf ist nach einer Schulteroperation im Oktober vergangenen Jahres längst wieder voll im Training. "Ich hätte es sicherlich geschafft, auch in diesem Jahr rechtzeitig fit zu werden. Aber ich bin jetzt auch nicht böse, dass ich nun mehr Zeit habe, meine Schulter komplett auszukurieren", sagte Nguyen.