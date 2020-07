Absteiger Dresden verlängert mit Hartmann

Dresden (SID) - Zweitliga-Absteiger Dynamo Dresden hat den Vertrag mit Marco Hartmann um ein weiteres Jahr bis 2021 plus Option verlängert. Hartmann geht damit in Dresden in seine achte Saison und ist dort der dienstälteste Akteur. Hartmann war 2013 vom Halleschen FC gekommen und absolvierte seitdem 139 Pflichtspiele für Dynamo.