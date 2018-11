Abstieg beschäftigt Nationalmannschaft: "Frustriert und genervt"

Leipzig (SID) - Der Abstieg aus der A-Gruppe der Nations League lässt die deutsche Fußball-Nationalmannschaft nicht unbeeindruckt. "Natürlich ist man ein bisschen frustriert und genervt, als Leistungssportler hörst du das Wort 'Abstieg' nie gerne", sagte Nationalmannschafts-Direktor Oliver Bierhoff am Samstag: "Vielleicht macht das auch noch deutlicher, dass es kein gutes Jahr von uns war, als wenn man vielleicht noch mal glücklich durchgeschlittert wäre."

Beim DFB herrscht nach dem Nations-League-Abstieg Frust © SID

Auch Mittelfeldspieler Leon Goretzka, der den entscheidenden Sieg der Niederlande am Freitagabend gegen Weltmeister Frankreich nicht am Fernseher verfolgte, haderte mit dem letzten Gruppenplatz. "Mir wurde gerade gesagt, dass bei uns in der Mannschaft außer Jonas Hector noch keiner die Erfahrung gemacht hat, abzusteigen. Das fühlt sich natürlich nicht gut an", sagte der Bayern-Profi: "Aber über allem steht die Qualifikation für die Europameisterschaft."

Am Montag (20.45 Uhr/ARD) steht in Gelsenkirchen gegen die Niederlande aber zunächst der Gruppenabschluss der Nations League auf dem Programm. Ein Sieg wäre wichtig, um bei der Gruppenauslosung für die EM-Qualifikation am 2. Dezember in Lostopf 1 zu landen.