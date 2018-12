Absturz der Hinrunde: Leon Bailey (Bayer Leverkusen)

Leverkusen (SID) - Im vergangenen Sommer stand Leon Bailey bei nahezu allen europäischen Topklubs auf der Wunschliste. Mittlerweile ist das Interesse an dem 21 Jahre alten Offensivspieler von Bayer Leverkusen aber deutlich abgeebbt.

Problemfall bei Bayer Leverkusen: Leon Bailey © SID

Denn der Shootingstar der vergangenen Spielzeit ist in der Hinrunde bei Bayer zum Problemfall mutiert und strapaziert gleichermaßen die Nerven der Fans als auch von Trainer Heiko Herrlich. "Leon muss sich auf Bayer konzentrieren, nicht auf die Dinge drumherum", hatte der Coach zuletzt nachdrücklich von dem gebürtigen Jamaikaner gefordert, der diese Saison nur noch ein Schatten seiner selbst ist.

Wettbewerbsübergreifend hat es bislang nur ein Saisontor auf seinem Konto. Für einen Spieler seiner Klasse und gemessen an den selbst erzeugten Ansprüchen viel zu wenig. Unglücklich waren auch seine Forderungen an den jamaikanischen Fußball-Verband, als er nur im Nationalteam auflaufen wollte, wenn auch Halbruder Kyle Butler, der beim österreichischen Bundesligisten Linzer ASK unter Vertrag steht, bei den Reggae Boyz spielen darf.