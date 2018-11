Abu Dhabi: Verstappen hängt Hamilton und Vettel im Training ab

Abu Dhabi (SID) - Red-Bull-Pilot Max Verstappen (Niederlande) präsentiert sich am Ende der Formel-1-Saison weiter in Topform. Der 21-Jährige fuhr im ersten Training zum letzten Saisonrennen in Abu Dhabi (Sonntag, 14.10 Uhr MEZ/RTL) die mit Abstand schnellste Runde (1:38,491 Minuten) und verwies seinen Teamkollegen Daniel Ricciardo (1:38,945/Australien) und Valtteri Bottas (Finnland) im Mercedes (1:39,452) auf die Plätze zwei und drei.

Verstappen war beim ersten Freien Trainig der Schnellste © SID

Weltmeister Lewis Hamilton (33) ließ es zunächst ruhig angehen. Der Brite, der die Erlaubnis bekam, mit der Startnummer "1" anstatt der regulären "44" auf seinem Silberpfeil zu fahren, begnügte sich zunächst mit Rang vier (1:39,543). Ferrari-Star Sebastian Vettel (31) muss sich noch deutlich steigern, wenn er in diesem Jahr noch ein Rennen gewinnen will. Der Heppenheimer wurde nur Achter - mit knapp zwei Sekunden Rückstand auf Verstappen. Red Bull hatte allerdings auch die schnellsten Reifen montiert.

Nico Hülkenberg (31) aus Emmerich fuhr auf Platz zwölf (1:41,023).