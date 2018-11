Achillessehnenriss: Gummersbach lange ohne Vukovic

Gummersbach (SID) - Handball-Bundesligist VfL Gummersbach muss mehrere Monate ohne Kapitän Drago Vukovic auskommen. Der 36-Jährige zog sich im Ligaspiel beim Bergischen HC am Sonntag (28:30) wie befürchtet einen Achillessehnenriss zu. Vukovic war in der elften Spielminute ohne Fremdeinwirkung zu Boden gegangen und musste im Anschluss vom Spielfeld getragen werden. Gummersbach rechnet mit einer Ausfallzeit von sechs Monaten.

DHB-Pokal: Gummersbach scheidet in der ersten Runde aus © SID

"Die Verletzung von Drago ist natürlich in erster Linie für Drago ärgerlich, da er nach seiner Schulterverletzung in Berlin jetzt wieder eine lange Ausfallzeit vor sich hat", sagte Gummersbachs Geschäftsführer Christoph Schindler: "Gleichzeitig aber auch für uns, weil er als Kapitän und Abwehrchef eine ganz wichtige Säule in unserem Spiel ist. Deshalb wünschen wir Drago natürlich gute Besserung."