Acht Lille-Problemfans in U-Haft

Den Haag (SID) - Die niederländische Polizei hat acht Problemfans des französischen Fußball-Erstligisten OSC Lille in Amsterdam in Untersuchungshaft gesteckt. Das gab die Polizei am Mittwoch bekannt.

Die Polizei nahm 100 Anhänger von Lille in Gewahrsam © SID

Am Dienstagabend hatte es insgesamt 303 vorläufige Festnahmen gegeben. Die Anhänger der Nordfranzosen hatten nach Polizeiangaben "die öffentliche Ordnung gestört, Feuerwerkskörper gezündet und Gewalt ausgeübt". Lille hatte das Champions-League-Duell bei Ajax Amsterdam mit 0:3 verloren.

Eskaliert war die Situation an einer Bahnhaltestelle in der Nähe der Amsterdamer Johan-Cruyff-Arena. Der Bahnverkehr musste deshalb für einige Zeit unterbrochen und zwei Bahnstationen evakuiert werden.