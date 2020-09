Acht Rennen, acht Siege: Perfekter Folger IDM-Champion

Köln (SID) - Der frühere MotoGP-Pilot Jonas Folger hat nach seinem gelungenen Wildcard-Einsatz in der Superbike-WM am Sonntag auf dem Hockenheimring erneut Werbung für eine Rückkehr auf die große Motorrad-Bühne gemacht. In der Internationalen Deutschen Meisterschaft (IDM) gewann der 27-Jährige alle acht Saisonrennen und sicherte sich mit der perfekten Bilanz den Titel.

Folger holt den siebten Sieg im siebten Saisonrennen © SID

"Ehrlich gesagt bin ich ein wenig überwältigt. Ich habe sehr lange auf einen Meistertitel wie diesen warten müssen", sagte Folger. "Ich freue mich schon auf meine nächsten Herausforderungen. Zuvor möchte ich aber diese gewonnene Meisterschaft genießen und hoffentlich geht es dann mit der gleichen Mannschaft in einer anderen Serie weiter."

Folger (Oberbergkirchen) dominierte die Superbike-1000-Kategorie auf seiner Yamaha nach Belieben und unterstrich, dass er in eine WM gehört - erklärtes Ziel des Oberbayern. Am vergangenen Wochenende war Folger bei seinem Debüt in der Superbike-WM als Gaststarter in Barcelona trotz schlechter Startpositionen Zehnter, Elfter und Zwölfter geworden.