Achtelfinal-Aus für Ovtcharov in Australien

Geelong (SID) - Der zweimalige Tischtennis-Europameister Dimitrij Ovtcharov (Hameln/Orenburg) ist bei den Australian Open in Geelong im Achtelfinale ausgeschieden. Der 30-Jährige unterlag Chinas Olympiasieger und Weltmeister Ma Long im Duell früherer Weltranglistenerster deutlich 0:4.

Ovtcharov verliert gegen Ma Long © SID

Durch den K.o für den früheren Weltcupsieger ist Vizemeister Patrick Franziska (Saarbrücken) in Abwesenheit von Rekordeuropameister Timo Boll (Düsseldorf) in Down under der letzte deutsche Trumpf. Allerdings hat der Mixed-WM-Dritte in einem weiteren deutsch-chinesischen Achtelfinalduell am Freitagnachmittag mit dem früheren WM-Zweiten Fan Zhendong nur Außenseiterchancen.