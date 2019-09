Achter EM-Titel für deutsche Tischtennis-Herren mit Rekord

Nantes (SID) - Die deutschen Tischtennis-Herren sind zum achten Mal Mannschafts-Europameister. Im Finale der Titelkämpfe von Nantes verteidigten die WM-Zweiten mit dem Top-15-Trio Timo Boll (Düsseldorf), Ex-Weltcupsieger Dimitrij Ovtcharov (Hameln/Orenburg) und Patrick Franziska (Saarbrücken) ihren EM-Thron durch ein 3:0 gegen Portugal erfolgreich. EM-Rekordsieger Boll feierte durch seinen siebten Team-Erfolg sein insgesamt 19. Gold bei Kontinental-Championaten.

Gewann 4:0 gegen Lubomir Pistej: Timo Boll © SID

Boll stellte gegen Portugal in der Neuauflage des Endspiels von 2017 in Luxemburg durch ein 3:1 im zweiten Einzel gegen den früheren Doppel-Europameister Joao Monteiro die Weichen auf Sieg. Für die 1:0-Führung hatte Ex-Weltcupsieger Ovtcharov im Eröffnungseinzel mit einem 3:0 gegen seinen Orenburger Klubkollegen Marcos Freitas gesorgt. Franziska machte den souveränen Triumph im Duell mit Bundesliga-Profi Tiago Apolonia (Neu-Ulm) durch ein 3:0 perfekt.

Durch den klaren Erfolg im Finale stellte das Team von Bundestrainer Jörg Roßkopf, in dem Mixed-Europameister Ruwen Filus (Fulda) und Benedikt Duda (Bergneustadt ohne Einsatz blieben, außerdem einen EM-Rekord auf: Als erste Herren-Mannschaft in der über 60-jährigen EM-Historie holten die Olympia-Dritten den Titel mit einer weißen Weste. Alle fünf EM-Begegnungen gewannen Boll und Co. ohne den Verlust auch nur eines einzigen Matches.

Im Damen-Wettbewerb gelang Rumänien durch einen 3:0-Endspielerfolg gegen Portugal ebenfalls einen erfolgreiche Titelverteidigung. Die deutsche Mannschaft war im Viertelfinale gegen die Portugiesinnen ausgeschieden.