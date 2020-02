Ackermann gewinnt Auftakt der UAE Tour - Froome im Hauptfeld

München (SID) - Radprofi Pascal Ackermann hat sich zum Auftakt der UAE Tour im ersten großen Sprinterduell der Saison gegen die versammelte Elite überzeugend durchgesetzt. Der Pfälzer aus dem deutschen Team Bora-hansgrohe gewann die erste Etappe in Dubai nach 148 Kilometern deutlich vor dem Australier Caleb Ewan (Lotto-Soudal). Auch andere Top-Sprinter wie der Niederländer Dylan Groenewegen oder der Ire Sam Bennett sahen nur das Hinterrad des 26-Jährigen.

Pascal Ackermann gewinnt die erste Etappe in Dubai © SID

"Ich habe gemerkt, dass meine Form gut ist", sagte Ackermann (Kandel), der in den Vereinigten Arabischen Emiraten seinen zweiten Saisonsieg bejubelte und auch die Gesamtführung übernahm: "Das Finale war sehr hektisch, aber ich habe meinen eigenen Weg gefunden und die anderen mit meinen frühen Antritt überrascht." Gut platzierte sich auch Max Walscheid (Neuwied/NTT) auf Rang acht.

Der viermalige Tour-de-France-Sieger Chris Froome (Ineos) kam bei seinem ersten Renneinsatz seit dem schwerwiegenden Unfall im Juni 2019 im Hauptfeld ins Ziel. Der Brite hat nach der achtmonatigen Zwangspause noch geringe Erwartungen. "Ich bin noch weit davon entfernt, wo ich vor dem Sturz war", hatte der 34-Jährige, der im Sommer seinen fünften Tour-Triumph anstrebt, vor dem Rennen gesagt.

Die UAE Tour wird am Montag mit einem Teilstück über 168 Kilometer zum Hatta Dam fortgesetzt. Die Rundfahrt, die auch der Ravensburger Kletterspezialist Emanuel Buchmann (Bora-hansgrohe) zum weiteren Formaufbau nutzt, endet am Samstag in Abu Dhabi.Pascal Ackermann