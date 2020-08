Ackermann holt Bronze bei Straßenrad-EM

Köln (SID) - Top-Sprinter Pascal Ackermann (Kandel) hat bei den Straßenrad-Europameisterschaften im französischen Plouay den Titel knapp verpasst. Wie im Vorjahr wurde der 26-Jährige Dritter und musste sich nach insgesamt 177 Kilometern im Zielsprint dem neuem Europameister Giacomo Nizzolo (Italien) und Arnaud Demare (Frankreich) geschlagen geben.

Pascal Ackermann wird im französischen Plouay Dritter © SID

Die 13 Runden a 13,65 Kilometer fuhr das Sieger-Trio in 4:12:23 Stunden. "Es war sehr knapp, aber am Ende hat es gereicht. Ich bin sehr glücklich", sagte Nizzolo nach seinem Sieg. Am Dienstag war Lisa Brennauer (Durach) im Einzelzeitfahren Vierte geworden.